“أُدرس يا حمار” تُدخل أما إلى السجن

قضت محكمة قضايا الجنح بالكويت، بحبس أم كويتية لشهر مع الشغل والنفاذ، إثر قذفها أبنائها أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية في تفاصيل القضية، أن والد الأبناء تقدم إلى المخفر المختص بعد أن سئم من طريقة معاملة الأم لأبنائها.

حيث أنها كثيرة الاعتداء عليهم قولا وفعلا خاصة أثناء تدريسهم، مما يؤثر على حالتهم النفسية.

ولفت الوالد إلى أنها كانت تقول لأبنائها أثناء التدريس كلمات بذيئة جدا أصغرها “أدرس يا حمار”.

وأضافت أن المحامي مصطفى ملا يوسف ترافع أمام دائرة الجنح مؤكدا وجود “أركان الجريمة بحق المتهمة، وأيد دفاعه بأدلة الإثبات.

ومنها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيئ لأبنائها بألفاظ قذرة وكذلك تحريات المباحث التي أكدت التهمة ولاسيما أقوال الأبناء”.

كما شدد المحامي في مرافعته على “أهمية تطبيق القانون في منع كل إساءة اتجاه الأبناء، حتى وإن كانت تلك الإساءة من قبل والديهم.