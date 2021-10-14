أُريد أن أُخبرك شيء

أعلم جيداً أن الحياة أصبحت مرهقه جداً وأن التمسك بالدين والمبادئ أصبح صعب، وأن القابض علي دينه في هذه الأيام كالقابض علي الجُمر وان الجمر إحترق، أعلم جيداً أنه كثر سقوط الثابتين، ويأس كثير من الصابرين وأنتكس كثر من رجال الدين..

ولكن، اعلم جيداً أنه عند أول قدم تضعها في الجنة ستنسي كل هذا العناء، “اثبت.. أثبت” لتنال الفردوس حيثُ يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغةً في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا، والله ما مر بي بؤسٌ قط، ولا رأيت شدةً قط .

في الجنة سنكون أجمل بكثير، فيها الحب الذي بخلت به الدنيا، والفرح الذي لا تسعه الأرض، لن يشقي فينا أحد، ولن نفقد فيها أحد، لن نمرض في الجنة، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر، وثمن الجنة هي العبادة والصبر وكثره الرجوع إلي الله، فإذا سقط قف من جديد، واستغفر والله سيغفر لك ولو أذنبت مليون مره، احذر من ذنوب الخلوات تُب دائماً ولا تنام علي أثم، الله يُحبك، ويُحب أن يُحَب، ويُحب أن يُتبع ويُحب أن يُخشى.