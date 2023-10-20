إبادة جماعية بغزة.. إرتفاع حصيلة القتلى إلى 3869 شهيد!!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إرتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني على غزة، إلى 3869 شهيدا، و12 ألف جريح.

وقالت الوزارة، إن 13 شخصا قتلوا، بينهم خمسة أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنت غارة جوية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس.

وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين المتاخم لمدينة طولكرم، وفق وكالة “رويترز”

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارات على أكثر من مئة هدف في غزة خلال ساعات الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه دمّر في غاراته ممرات أنفاق ومستودعات ذخيرة والعشرات من مقرات العمليات التابعة للفصائل الفلسطينية.

وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع مع دخول الحرب بين إسرائيل وغزة يومها الرابع عشر. وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من غزة.