إبادة دموية غير مسبوقة.. حصيلة مُفجعة للقصف الصهيوني على غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن إرتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على غزة، إلى 8382 شهيدا، وأزيد من 23 ألف جريح.

هذا ووسعت قوات جيش الاحتلال من “الحزام الناري”، الذي امتد من مناطق مدينة غزة وشمالها، إلى المناطق الشرقية الشمالية لوسط قطاع غزة.

كما شنت العديد من الغارات الجوية التي استهدفت منازل مسكونة، وأوقعت عشرات الشهداء. في وقت شهدت فيه العديد من المناطق الحدودية اشتباكات تصدّى خلالها نشطاء المقاومة للهجمات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك، على وقع ارتفاع مؤشرات الخطر التي تواجه أكثر من مليوني مواطن في غزة. بسبب نقص إمدادات الطعام والكهرباء، علاوة عن نقص الأدوية في المشافي.

وارتفعت حدة الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الواقعة شمال شرق المنطقة الوسطى. وظلت المدفعية، في الكثير من الأوقات، تطلق بمعدل قذيفة في الدقيقة.

وفي مرات كثيرة كان يشترك الطيران الحربي الإسرائيلي، ويشن، في آن واحد، أكثر من 10 غارات متتالية. لتشكل “حزاماً نارياً” يجري خلاله تدمير منشآت أو أراض في تلك المنطقة.

كما شنت الطائرات الحربية أيضاً غارات على شكل “حزام ناري”، في منطقة تل الهوا. وآخر في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، علاوة عن شن غارات مماثلة شمال القطاع.