إبادة 22 كلبا في حملة للقضاء على الكلاب الضالة ببوعرفة في البليدة

تمكن ليلة الخميس الماضي، مصالح البلدية بوعرفة ومصالح دائرة البليدة بالتنسيق مع مجموعة الصيادين ومصالح الدرك الوطني والشرطة في حملة واسعة لإبادة الكلاب الضالة وقتل 22كلبا بمنطقة حي دريوش.

من بينهم الكلاب تعود لصاحب لأحد ورشات المتواجدة بالمنطقة والتي قامت بمهاجمة طفلين.

حيث سبق لمسؤولي البلدية خلال شهر الماضي وأن قامت بحملة مماثلة تم من خلالها إبادة 120كلب في نفس البلدية .

كما أكد رئيس بلدية بوعرفة امين زرو في تصريح لانهار أن عملية إبادة الكلاب الضالة متواصلة ومبرمجة على مدار السنة وهذا حفاظا على سلامة المواطن.

كما كشف مصدر طبي لنهار أن طفل الاول غادر المستشفى بعد تلقيه للعلاج وهو في صحة جيدة.

وأن شقيقه يتعافى وحالته مستقرة وسيغادر المستشفى خلال اليومين القادمين، من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا معمقا.

كما أمر والي ولاية البليدة كمال نويصر رؤساء بلديات على ضرورة تكثيف من عملية إبادة الكلاب الضالة للحفاظ على سلامة المواطنين.