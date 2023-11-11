إبتداءً من 150 مليون.. أسعار مركبات فيكتوري تحطم سوق السيارات في الجزائر

كشفت مصادر حصرية لـ “النهار أونلاين”، أن علامة فيكتوري الصينية ستدخل الجزائر قريبا، ابتداء من 149 مليون فقط، حيث تترقب العلامة الحصول على الإعتماد النهائي بعد أيام.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن المركبات من علامة فيكتوري الصينية لها ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كلم. بالنسبة لكامل موديلات فيكتوري في الجزائر.

وأشارت مصادر “النهار أونلاين”، إلى أن 18 وكيل معتمد موزع عبر التراب الوطني. هي شبكة توزيع العلامة الصينية المتخصصة في السيارات النفعية فيكتوري حتى الآن.

وحصلت “النهار أونلاين”، على وثيقة تكشف أسعار مركبات فيكتوري التي ستسوق في الجزائر، ومواصفاتها وجاءت كالتالي:

الشاحنة الخفيفة SCH1025D ، بسعر : 1.499.000 دج، والشاحنة الخفيفة بكابينة مزدوجة SCH1025S بسعر 1.680.000 دج.

كما تقدم العلامة الشاحنة الخفيفة مع صندوق التبريد SCH1025D، بسعر : 1.985.000 دج، والشاحنة الخفيفة مع صندوق التبريد SCH1025DL بسعر : 2.227.000 دج

وكذا مركبة Minivan بـ 5 مقاعد موديل SCH5022XXYS بسعر 1.899.000 دج. ومركبة Minivan بـ 2 مقاعد موديل SCH5022XXYD بسعر 1.810.000 دج.

وتعرض فيكتوري، حافلة Minivan بـ 8 مقاعد موديل SCH6430 بسعر 2.050.000 دج. ومركبة Minivan بـ 5 مقاعد موديل GHT5035XXYDC1 بسعر 1.699.000 دج.