إبتسامة مريم المقدسية لحظة تكبيلها بالأصفاد تُلهب العالم

ألهبت شابة فلسطينية مواقع التواصل الإجتماعي، ونالت تعاطفا واسعا من مختلف أنحاء العالم، بشجاعتها الكبيرة.

وعلى عكس المتوقع، واجهت مريم المقدسية، لحظة اعتقالها من طرق قوات الاحتلال الصهيوني، وتكبيلها بالأصفاء، بإبتسامة عريضة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إعتقال مريم، وصورتها وهي تبتسم للكاميرا، بشكل واسع.

وكان للإبتسامة التي أرسلتها الشابة الصغيرة بعد تكبيلها بالأصفاد، وقع كبير على القلوب.

وذلك بالرغم من المعاملة القاسية التي تلقتها مريم، حيث سحلت وضربت من قبل الجنود الصهيونيين.

وعلق العديد من المتابعين على هذا المشهد معتبرين أن الشابة هي بمثابة “أيقونة حرة تدافع عن حقوق شعبها وتعلن عن ابتسامة قاهرة ضد العدو”.