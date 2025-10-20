إبتسام حملاوي: هكذا ننجح في الوقاية من السرطان

شدّدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي ابتسام، على أن النجاح في الوقاية من السرطان لا يتحقق إلا عبر شراكة متكاملة بين الدولة والجمعيات والإعلام.

وقالت حملاوي، في كلمة لها، على هامش مشاركتها اليوم، في افتتاح أشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الوقاية من السرطان، تتحقق بالدمج بين التوعية والدعم النفسي والكشف المبكر. من خلال مبادرات مبتكرة وشاملة تصل إلى جميع فئات المجتمع.

كما أكدت ذات المسؤولة، على دور المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية وفضاءً يلتقي فيه نسيج المجتمع المدني بمختلف أطيافه، لاسيما الجمعيات الناشطة في المجالين الصحي والاجتماعي.

وأبرزت حملاوي ابتسام في كلمتها أيضا بصفتها رئيسة للهلال الأحمر الجزائري مكانة الهلال الأحمر الجزائري، كأكبر منظمة إنسانية في البلاد. بفضل بصماته الكبيرة في حملات التحسيس والتوعية والكشف المبكر. وكذا في التكفل الاجتماعي والنفسي بالمرضى، مما يعكس الوجه الإنساني والوطني العميق للمجتمع المدني الجزائري.

وأكدت إبتسام حملاوي، أن المجتمع المدني، في رؤيته الجديدة، يضطلع بأدوار جوهرية في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته. من خلال التحسيس والتوعية والوقاية. والدعم والمرافقة الاجتماعية والنفسية. وتعزيز الشراكة والتنسيق والتشبيك مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

بالإضافة إلى المرافعة من أجل القضايا الصحية العادلة، وتكثيف العمل الميداني. وتعميم التجارب الناجحة والممارسات الفضلى، بما يعزز من فعالية الجهود الوطنية في محاربة هذا الداء.

كما أثنت ذات المسؤولة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الناشطة في هذا المجال، رغم ما تواجهه من تحديات. مؤكدة أن الإرادة، والإصرار، واستثمار طاقات المتطوعين، وبناء القدرات الذاتية، والشراكة الذكية. هي مفاتيح النجاح لتحقيق أثر واقعي ومستدام في مكافحة السرطان، خاصة سرطان الثدي.

واختتمت حملاوي، بالإعلان أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سينظم، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بـفندق مزفران، اللقاء الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من مرض السرطان ومكافحته. والذي سيكون فضاءً للحوار والتشبيك وتبادل التجارب الناجحة بين الفاعلين في هذا المجال الحيوي.