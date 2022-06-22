قناة النهار إبتسام فاطمي..متطوعة جزائرية تسعى لإنجاح الألعاب المتوسطية بقلم قناة النهار نشر في 22 جوان 2022 - 12:08 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 75 0 إبتسام فاطمي متطوعة جزائرية تسعى لإنجاح الألعاب المتوسطية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hs3Ol اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي المأكولات التي يفضلها الجزائريون في فصل الصيف .. قناة النهار 08 جوان بعد طلاقي اصبح ابني يدمن على المـ.خدرات.. ارشديني استاذة قناة النهار 14 جوان مطار هواري بومدين: تحضيرات قبل إنطلاق أول رحلة للحجاج إلى البقاع المقدسة قناة النهار 15 جوان طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين قناة النهار 10 جوان المنيعة: 6100 محبوسا يجتاز إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 قناة النهار 12 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين: سيتم تجميد صندوق تطوير التمهين والتكوين المتوسط لأنه لم يستغل جيدا قناة النهار 06 جوان أمن: حوادث بسبب تركيب عدة أجهزة كهربائية على علبة متعددة المآخذ تفوق قدرتها قناة النهار 16 جوان مستغانم: غابة بورحمة.. فضاء يجمع ثنائية الفسحة والإستجمام في أحضان الطبيعة قناة النهار 15 جوان إستعدادا لفصل الصيف.. تدوير المياه المستعملة ومنعها من الإختلاط بالبحر قناة النهار 06 جوان أمين الأندلسي: نقل الحجاج من قبل الجوية الجزائرية ليس تجاريا الوطني 15 جوان