قناة النهار إبتكار جهاز كاشف لتسرّب الغاز بأيادي جزائرية..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 02 فيفري 2023 - 17:04 إبتكارات شارك غرِّد أرسل 305 0 إبتكار جهاز كاشف لتسرّب الغاز بأيادي جزائرية..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EusKz اقرأ أيضا استشهد صائما"كان بشوشا ومصلي ومحبا لتلاوة القرآن..النهار في بيت الشهيد شبوع أسامة" قناة النهار 24 جانفي أمن براقي يطيح بعصـ ـابة تمتهن التهريب وحجز 15403 علبة سجائر و18400 كيس تبغ مقلد قناة النهار 16 جانفي وزير الشباب والرياضة: الكثير من الشباب والجمعيات يباشرون عملهم التطوعي لتنظيف ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي البيض: مصالح الأمن تحجز أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج قناة النهار 26 جانفي حسين أشيو ينفجر غضبا ويقصف..عيب تصفقوا لواحد يقول كلام بذيء في مواقع التواصل وماجر تصفرو عليه قناة النهار 18 جانفي الناخب الوطني جمال بلماضي يصل الجزائر لحضور حفل إفتتاح الشان قناة النهار 13 جانفي سحب دواء "فولكودين" من الصيدليات.. النهار تقف على بداية العملية قناة النهار 12 جانفي بوقرة : درسنا جيدا الفريق المنافس..وللذهاب بعيدا يجب خوض هكذا مباريات قناة النهار 26 جانفي طالع هابط: مستثمر يستغيث بعد صرفه الملايير ليصطدم بعراقيل إدارية بالجملة قناة النهار 26 جانفي بوقرة: حققنا فوزا مهما للدخول بقوة في منافسة الشان قناة النهار 13 جانفي