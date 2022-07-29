إبتكار علكة مضادة لفيروس كورونا

طور خبراء كلية الطب بجامعة بنسلفانيا في المملكة المتحدة، علكة جديدة مضادة لفيروس كورونا.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن البروفيسور هنري دانييل، فغالبا ما ينتشر الفيروس التاجي المستجد عن طريق اللعاب. وبالتالي فإن مضغ العلكة سيكون أكثر فعالية في منع انتشاره.

وأضاف البروفيسور، أن SARS-CoV-2 يتكاثر في اللعاب، كما أن الشخص المصاب يعطس ويسعل كثيرا أو يتكلم، ما يساعد على انتشار الفيروس وإصابة آخرين.

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