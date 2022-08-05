إبتكار فحص سريع يكتشف أمراض السرطان والقلب بسرعة

ابتكر علماء تكنولوجيا جديدة قادرة على اكتشاف أمراض السرطان والقلب بسرعة أكبر.

ويمكن للتقنية الجديدة الوصول إلى نتائج الإصابة بأمراض السرطان والقلب خلال يوم واحد.

وتبحث الفحوص الحالية الخاصة بالسرطان وأمراض القلب عن إشارات هذه الأمراض الخطيرة في الدم والبول ولكن ذلك يستغرق أياما وأسابيعا.

ويعمل الفحص الجديد، الذي يحمل إسم “CrisprZyme”، على الوصول إلى النتائج بالطريقة نفسها، لكن في وقت أقل من 24 ساعة.

وتقلصت مدة الفحص في التكنولوجيا الجديدة، مع تخطيه عملية التضخيم، التي تقوم على استنساخ عينة الدم والبول لعدد كاف. بحيث يمكن اكتشاف آثار البروتينات في السوائل التي يفرزها الجسم.

ولا حاجة في هذا الفحص لإرسال العينات إلى المختبرات، كما هو معمول به حاليا. إذ يمكنه إعطاء النتائج عبر تغير اللون الذي يظهر في حال وجود مادة خطيرة.

ويعني اللون الداكن أكثر من غيره في الفحص وجود مواد أكثر .

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، مولي ستيفنز: “إن فحصنا مثل بقية الفحوص يشير إلى وجود مادة حيوية ما. لكن ما يميزه بأنه تشخيص أبسط ما هو موجود حاليا”.

وأضافت أن ما يميز الفحص أيضا هو أنه قادر على تعريفنا بالكمية التي توجد بها هذه المادة. وهو أمر لا يساعد فقط في تشخيص المرض، بل مراقبة مدى تقدمه ومدى استجابة الجسم للعلاج.

وهذا الفحص سهل إلى درجة أنه يمكن إجراؤه في عيادة الطبيب العام. وهو ما يخفف عناء انتظار المواعيد في المختبرات والمتابعة التي تجري بعد إجراء الفحوص.