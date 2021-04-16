إبداع فاق التوقعات.. حلقات سلسلة “دقيوس ومقيوس3” تكتسح التوندونس

اكتسحت حلقات السلسلة الفكاهية “دقيوس ومقيوس3″، والتي تبث حصريا على قناة “النهار”، التوندونس على اليوتيوب، في الجزائر.

واحتلت الحلقة الثالثة لسلسلة “دقيوس ومقيوس3” المرتبة الثالثة في التوندونس على اليوتيوب، بأزيد من 449 ألف مشاهدة، خلال ساعات.

أما الحلقة الثانية، فقد حصدت 830 ألف مشاهدة، خلال يوم واحد، واحتلت المرتبة الثالثة بالتوندونس.

وفيما يخص الحلقة الأولى، فقد حققت معدل مشاهدات فاق المليون، خلال 48 ساعة فقط.

وصنعت سلسلة “دقيوس ومقيوس 3″، الحدث، بظهورها في قالب جديد جمع بين الكوميديا، الحب والسياسة.

وقد أبدع الممثلون، على غرار البطلين نبيل عسلي ونسيم حدوش في أحداث السلسلة.

للإشارة، تُعرض سلسلة “دقيوس ومقيوس 3″، على تلفزيون النهار يوميا خلال الشهر الفضيل، على الساعة 19:50.