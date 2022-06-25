إبداع وإبهار في حفل تاريخي.. في انتظار التتويجات

‫أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إشارة انطلاق النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، في حفل تاريخي، حضره ضيف الشرف، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ورياضية من مختلف الدول المتوسطية.

‫بداية الحفل كانت بالألعاب النارية التي أضاءت سماء المركب الأولمبي “ميلود هدفي”، قبل أن يتم الشروع في تجسيد لوحات رائعة، باستخدام أحدث التكنولوجيات، منها لوحات تعكس التقاء رياضيي دول البحر المتوسط، قبل أن يتم الانتقال إلى لوحات تبرز تاريخ وهران، وسط أهازيج الجماهير الغفيرة الحاضرة، والتي أطلقت العنان لحناجرها بصوت واحد “وان تو ثري فيفا لالجيري”.

وهران تكسب الرهان في حفل افتتاح الألعاب المتوسطية وتوصل رسالة وصورة الجزائر الجديدة

‫وبعدما أبرز “سيناريو” الحفل أثر الثقافة الجزائرية في المنطقة وإسهام الشخصيات الجزائرية في الحضارة الإنسانية على مستوى البحر الأبيض المتوسط، تم تسليط الضوء على الفن الوهراني، مع بثّ صور وأغانٍ لأعمدة الغناء في المنطقة، والتي تجاوب معها الجمهور كثيرا.

‫ووسط موسيقى جزائرية، جاء الدور بعدها على إبراز تراث منطقة الغرب، ووهران على وجه الخصوص، من خلال “الڤصبة”، ورقصتي “الديوان” الوهرانية و”العلاوي”، إلى جانب تغطية العرس، بصور علوية زادت من جمال الحفل.

‫وبعنوان “الجزائر من إفريقيا إلى المتوسط”، تعددت الصور المعروضة للمدن الجزائرية من الصحراء وصولا إلى عاصمة الغرب الجزائري، وعاصمة الألعاب المتوسطية وهران، قبل أن يقف الجميع للنشيد الوطني، الذي تلاه عرض لأعلام الدول الـ 26 المشاركة في الألعاب، بمجموع 3 آلاف و390 رياضي ورياضية.

‫وبعد حوالي ساعة من انطلاق الحفل، شرع رياضيو مختلف الدول المشاركة في الدخول، وسط تجاوب كبير من الجماهير التي قابلت مختلف الوفود بتحية حارة، وكان وفد اليونان أول من دخل مضمار ملعب وهران الجديد، ثم ألبانيا وأندورة وإسبانيا وإيطاليا، وكان الوفد الجزائري آخر من دخل إلى أرضية الملعب الجديد.

‫وجاء دور محافظ الطبعة الـ 19 لألعاب البحر المتوسط، محمد عزيز درواز، الذي رحّب بضيوف الجزائر، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ختام الحفل عن الانطلاق الرسمي للألعاب.

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