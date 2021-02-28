إبراز قيم المعرفة والتعايش بندوة حول تحرير وهران من الإحتلال الإسباني بوهران

احتضنت وهران اليوم الأحد، ندوة نقاشية بمناسبة الذكرى 229 لتحرير وهران من الاحتلال الإسباني بشعار “وهران مدينة المعرفة والتعايش”.

وقد نظم مركز البحث في الانتروبولوجيا الإجتماعية والثقافية بالتنسيق مع جامعة مستغانم ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران هذه الندوة.

وحضر الندوة كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ غلام الله ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية الدكتور عيسى بلخضر.

إلى جانب نخبة من الشخصيات العلمية أين تم تسليط الضوء على تاريخ تحرير مدينة وهران ودور النخب والمدارس العلمية آنذاك في نشر قيم التسامح والتعايش والدعوة الي المحبة والعمل الخيري.

في هذا السياق اكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على سعي أطراف لضرب وحدة الشعب وتماسك الجيش باستغلال بعض من أبناء المغرر بهم.

ممن ينطقون بلغة المستعمر ويعيشون بارضه لافساد الحراك الوطني وبث السموم فبه لتحريف اهدافه ومساعيه الحقيقية

فيما دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية الأستاذ عيسي بلخضر الي التقيد بالوعي الحضاري والحراك المبارك المبني على القواسم المشتركة وربط الاواصر التي أوثق عراها رجال المقاومة.

وقد أدرجت الندوة التي تناولت رمزية الذكرى 229 لتحرير وهران محاور متعددة اشرف على مناقشتها العديد من الدكاترة والأساتذة الجامعيون من بينها تحرير مدينة وهران في الكتابات التاريخية.

بالإضافة إلى دور العلماء والطُلْبة في تحريرها مع تسليط الضوء على جانب من المعالم والشواهد المعمارية في العهد العثماني بالاضافة الى ارتباط تاريخ تحرير وهران بالمعرفة المبنية على قواعد التسامح والتعايش.