إبرام إتفاقية بين بلديتي “وهران وليون الفرنسية” تحضيرا للألعاب المتوسطية

أبرمت بلدية وهران وليون الفرنسية إتفاقية تقضي بإعادة تهيئة الوجه الجمالي لمدينة وهران التي ستحتضن الألعاب المتوسطية صيف 2021.

وتقضي الإتفاقية بإنجاز أشغال إضاءة لعدد كبير من المعالم التاريخية الموجودة بمدينة وهران.

حيث تقضي الاتفاقية بتوفير انارة عمومية من نوع خاص ذات صلة مثالية وعلاقة خاصة بالألعاب المتوسطية والتي ستكون فرنسا بلدا حاضرا.

وتشمل الإتفاقية إنارة مختلف المعالم التاريخية الى جانب إنارة جزء آخر من مدينة وهران أثناء فعاليات الألعاب المتوسطية .

أين ستسمح الإتفاقية بتعزيز مجال تبادل الخبرات وتشجيعها من خلال تجسيد مختلف المبادرات العملية التي تجمع البلدين.

ومن بينها التفكير في توأمة المدينتين مما يجعل التواصل أكثر بين مسؤولي البلدين.

التفاهم على هذه الإتفاقية جاء بعد تبادل للزيارات من اجل التعرف على مختلف المعالم التاريخية والأثرية وخصوصية كل معلم وكيفية التعامل معه.

مثل كنيسة “سانتا كروز”و المساجد العتيقة بوهران، ومسجد الباشا وعديد المعالم.