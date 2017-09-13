وقع والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ صبيحة اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع والي عاصمة تونس عمر بن محمد منصور.

أفيد أنّ الاتفاقية تنص على تعاون لتبادل الخبرات بين البلدين، فضلا عن تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال زوخ، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون تخص المجال الثقافي والاقتصادي وحتى الإجتماعي

وأضاف ذات المتحدث أنّ الإتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأفكار للرقي بعاصمة البلاد، وهو تعاون مركزي بين الجزائر وتونس.

وأكد زوخ أنه سيتم الإلتقاء مع رجال الأعمال التونسين بهدف الاستثمار والنهوض بالإقتصاد الجزائري والعربي.

من جهته، قال والي ولاية تونس، عمر بن محمد منصور، أن الجهود التي تبذلها الجزائر ساهمت في تغيير كبير لسياسة البلاد.

وأضاف المتحدث أنه يطمح للوصول إلى آليات أعمق وأكبر للتعاون بين الجزائر وتونس لتوحيد المغرب العربي.

للإشارة سيقوم والي العاصمة رفقة والي تونس بزيارة العديد من بلديات العاصمة وتفقد عديد المشاريع التنموية.

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