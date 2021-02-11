إبرام إتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والكشافة الإسلامية الجزائرية

تم اليوم الخميس، بقصر الثّقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثّقافة والفنون والكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأشرفت على توقيع الإتفاقية مليكة بن دودة، وزيرة الثّقافة، والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي.

وتهدف الاتفاقيّة، إلى حماية الموروث الثّقافي الوطني وترقيته والتعريف به، وتشجيع القراءة وتوزيع الكتب على التلاميذ لاسيما في مناطق الظل.

كما تهدف أيضا إلى تنشيط ودعم النوادي الثقافيّة والفرق الفنية الكشفية عبر دور السينما،

والمسارح ودور الثقافة ومكتبات المطالعة العمومية، بمختلف النشاطات الثقافية.

وترمي هذه الإتفاقية إلى الاهتمام بالطاقات والمواهب الكشفية في مختلف المجالات الفنية.

وكذا إقامة برامج بيداغوجية للأجيال الصاعدة حول تعزيز الهوية الثقافية الموروثة والمحافظة عليها،

وإبراز ذلك في المنهاج الكشفي، وكذا إطلاق حملات توعوية وتحسيسيّة بهدف المحافظة على التراث الثقافي وحمايته من جميع أشكال المساس به أو إتلافه.