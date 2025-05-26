إبرام اتفاقية شراكة بين جامعة جزائرية و جامعة العلوم التطبيقية ببولندا

أبرمت جامعة “بلحاج بوشعيب” بعين تموشنت اتفاقية إطار مع جامعة العلوم التطبيقية لـ “نيسا” بجمهورية بولندا.

و تهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مؤخرا ببولندا، إلى تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي. بين الجامعيتين في عدد من المجالات المتفق عليها.

و تفتح الاتفاقية مجال التعاون في إطار برنامج (إيراسموس +) بما في ذلك البرامج الخاصة التي قد تعتمد بين الطرفين. و التعاون في إطار البرامج الأوروبية الأخرى التي تتيح تبادل الخبرات و تعزيز التكوين والبحث.

كما تسمح هذه الشراكة بتنشيط محاضرات واستشارات علمية وإنجاز أعمال بحث مشتركة و المشاركة في تظاهرات و ملتقيات علمية. إضافة إلى تبادل أعضاء الهيئة الأكاديمية الشابة. و الطلبة في إطار برامج التكوين و التدريب الميداني و كذا المنشورات الأكاديمية و المعلومات العلمية ذات الاهتمام المشترك.