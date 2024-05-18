إبرام اتفاقية بين المدرسة العليا للعلوم الإسلامية بجامع الجزائر ومصرف السلام

تم اليوم السبت إبرام اتفاقية إطار بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية بجامع الجزائر ومصرف السلام الجزائر.

وتهدف الإتفاقية، إلى تكثيف التعاون العلمي وتبادل الخبرات لاسيما افادة طلبة المدرسة من تكوين ميداني في مجال المالية الاسلامية.

وأكد عميد جامع الجزائر،محمد المأمون القاسمي الحسيني، في كلمة له بالمناسبة، أنه في إطار تفعيل هذه الاتفاقية سيكون لدار القرآن ولمصرف السلام مجالات للتعاون. ولاسيما من خلال تخصص الصيرفة الإسلامية والصناعة المالية الاسلامية الذي تم استحداثه بالمدرسة.

مبرزا أنه سيضاف مستقبلا تخصص التأمين التكافلي مع العمل على ترقيته وتنويع مجالات فروعه.

كما ثمن مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية، عبد القادر بن عزوز، مثل هذه المبادرة. التي ستمكن المؤسستين من تبادل الخبرات لاسيما من خلال توفير التكوين التطبيقي الميداني لصالح طلبة المدرسة على مستوى مصرف السلام.

وأكد المدير العام لمصرف السلام الجزائر، ناصر حيدر، ان هذه الاتفاقية من شأنها أن ترتقي بالتعاون بين المؤسستين الى مستويات أعلى.

ويأتي ذلك، من خلال التبادل العلمي حيث سيتمكن الخبراء بالمصرف من خلال المدرسة من توسيع معارفهم في مجال التعاملات والصناعة المالية الاسلامية. فيما سيوفر مصرف السلام تكوينا و تدريبا ميدانيا لصالح طلبة المدرسة.

وأضاف حيدر أنه سيتم من خلال الاتفاقية كذلك تنظيم منتديات ولقاءات تهدف أساسا إلى تطوير وترقية الصيرفة الإسلامية بالجزائر.