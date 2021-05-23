إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والغرفة الوطنية للموثقين

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إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والغرفة الوطنية للموثقين
بقلم نسرين محفوف

تمّ اليوم الأحد، إبرام إتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والغرفة الوطنية للموثقين.

وأمضى الاتفاقية كل من محمد الشريف بوعود، المدير العام للوكالة، ووزاني حاتم، الأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الاستشارة و الدعم و المرافقة لإطارات الوكالة.

وكذا تقديم الاستشارة و الدعم و المرافقة ا لأصحاب المشاريع، لمساعدتهم على تجسيد مشاريعهم لاسيما عند إبرام العقود التوثيقية.

بالإضافة لوضع تحت تصرّف أصحاب المشاريع  كل المعلومات التي تخوّل لهم ممارسة أنشطتهم، لاسيما في البند المتعلق بإنشاء العقود التوثيقية.

وكذا التكفل بانشغالات الموثقين الجدد ومرافقتهم لإنجاز مكاتبهم في إطار الوكالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=999552

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