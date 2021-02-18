إبرام اتفاقية تعاون بين قطاعي الثقافة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الخميس، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور.

كما تم تنظيم اجتماع بحضور إطارات وزارة الثقافة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة كمال تواتي.

وخصص هذا الإجتماع لبحث آفاق وسبل التعاون بين القطاعين، لاسيما إشراك قطاع الثقافة في عمليات التحسيس بأهمية مشروع الانتقال الطاقوي، الذي يشكل رهانًا للجزائر.