إبرام اتفاقية تعاون بين قطاعي الثقافة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الخميس، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور.
كما تم تنظيم اجتماع بحضور إطارات وزارة الثقافة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة كمال تواتي.
وخصص هذا الإجتماع لبحث آفاق وسبل التعاون بين القطاعين، لاسيما إشراك قطاع الثقافة في عمليات التحسيس بأهمية مشروع الانتقال الطاقوي، الذي يشكل رهانًا للجزائر.
واتفق الطرفان على إبرام اتفاقية تعاون بين القطاعين، وتعبئة المؤسسات تحت الوصاية، لاسيما مؤسسات التكوين.
وذلك بغرض إشراكها بفعالية في تحسيس مختلف فئات المجتمع بجدوى ترشيد استعمال الطاقة وخاصةً تبنّي الشباب لأهميتها.
وستعمل الوكالة الوطنية لللوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة والفنون.
وذلك لأجل إنجاز مشاريع أنموذجية، بخصوص خفض الاستعمال الطاقوي في بعض المرافق مثل إحصاء التكلفة الطاقوية لدار الأوبرا.
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