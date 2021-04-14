إبرام اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والهيئة الجزائرية للاعتماد

تم اليوم الأربعاء، إبرام اتفاقية شراكة وتعاون، بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والهيئة الجزائرية للاعتماد.

ووقع الاتفاقية بوزيان محمّد الشريف، المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وبوديسة نور الدين، المدير العام للهيئة الجزائرية.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى إرساء أسس شراكة فعّالة لمرافقة المؤسسات المصغرة المختصة في تقييم المطابقة، مخابر التحليل، الفحص، المعاينة.

وذلك من أجل تسهيل الحصول على قرارات الإعتماد.

على أن تقوم تلك المؤسسات المصغرة بمنح الإعتمادات لمؤسسات مصغرة أخرى.

ويخص الأمر المؤسسات التي تنشط في الصناعات التحويلية وقطع الغيار كمرحلة إبتدائية وذلك بعد تحديد كل احتياجاتها وحيز اعتمادها.