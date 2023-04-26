إبرام اتفاقيتي تعاون بين جامعتي وهران 1 و2 ومؤسسة “صوفال”

تم إبرام اتفاقيتي تعاون بين جامعتي وهران 1 “أحمد بن بلة” ووهران 2 “محمد بن أحمد” والمؤسسة الخاصة “صوفال” للصناعة الصيدلانية تشمل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و التأطير البيداغوجي.

وقد جرت مراسم ابرام الاتفاقيتين أمس الثلاثاء بمقر مؤسسة صوفال بمنطقة النشاطات لبلدية حاسي بن عقبة .

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقيتين مسؤولي الجامعتين ومدير ذات المؤسسة وهما الإتفاقيتين اللتان تنصان على التعاون و التنسيق في الميادين ذات الإهتمام المشترك.

وحسب تصريحات مدير الندوة الجهوية لجامعات الغرب، بلاسكة اسماعيل، فإنه ينتظر أن تسمح المبادرة بفتح مخابر المؤسسة أمام طلبة وأساتذة الجامعتين وتنظيم تربصات ميدانية للطلبة وفتح مخابر الجامعتين وهياكلهما لإطارات وموظفي “صوفال” لتطوير البحث التطبيقي في مجال الصناعة الصيدلانية وإيجاد حلول للمشاكل التي تصادف إطارات المؤسسة أثناء عملها إضافة إلى ضمان تكوين و رسكلة العمال والموظفين في مختلف المجالات يضيف الأستاذ بلاسكة.

و أضاف أن مسؤولي مؤسسة “صوفال” أبدوا إهتماما خاصا بمجال عمل معهد الصيانة و الأمن الصناعي بجامعة وهران 2 “محمد بن أحمد” وبقسم الصيدلة بكلية الطب وقسم الكيمياء بجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة” إضافة إلى بعض الأقسام بالجامعتين.

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