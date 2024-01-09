إبرام بروتوكول اتفاق بين اتصالات الجزائر وOoredoo

قام كل من Ooredoo واتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على برتوكول اتفاق حول تبادل الخدمات المبتكرة بين المؤسستين.

خلال الحفل الذي نُظّم بالمقر الرئيسي لـ Ooredoo، المتواجد بأولاد فايت -الجزائر العاصمة. تم إبرام هذه الاتفاقية التي تربط الشريكين من قبل الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. عادل بن تومي، والمدير العام لمؤسسةOoredoo. روني طعمه وذلك بحضور الإطارات المسيرة للمؤسستين.

تهدف هذه الاتفاقية، التي تأتي لتعزز التعاون بين الطرفين في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. إلى تطوير نهج تعاوني قوي وإيجابي، مع التركيز على المصلحة المشتركة في إبراز خبرات كلى الطرفين. قصد إثراء الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة المقترحة في السوق الجزائرية.

بموجب بروتوكول الاتفاق هذا، تلتزم كل من اتصالات الجزائر وOoredoo. بتنفيذ برنامج شراكة يحدد شروط. وأحكام التدخل لكل طرف، لاسيما فيما يتعلق بتقاسم الخدمات والبنى التحتية بين الطرفين.

وصرح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي: “إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع Ooredoo. تمثل خطوة هامة لاتصالات الجزائر، إذ أن التزامنا بتعزيز قدراتنا. واستغلال كفاءاتنا يهدف إلى تقديم خدمات مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق الجزائرية. هذا التعاون يتماشى تماما مع الاستراتيجية الشاملة لاتصالات الجزائر، والتي تركز على الابتكار التكنولوجي. والتحسين المستمر لجودة الخدمة، كما أنه يجسد التزامنا المشترك بالاستجابة الفعالة لتطلعات زبائننا في بيئة اتصالات تشهد تطورا دائما”.

من جهته، صرح المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه: “يشرفنا إبرام هذه الاتفاقية مع اتصالات الجزائر. المتعامل التاريخي الرائد في قطاع الاتصالات في الجزائر. تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا فيما يخص تطوير. وتحديث سوق الاتصالات الجزائرية المتطور باستمرار. أنا مُتيقّن بأن هذه الاتفاقية المربحة للجانبين ستشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون قوي. ومثمر مع اتصالات الجزائر التي نتقاسم معها رؤية مستقبلية مشتركة وستعزز مساهمتنا المستمرة في تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر.”

تهدف بنود هذه الاتفاقية المُبرمة من قبل اتصالات الجزائر وOoredoo. إلى تعزيز تعاونهما وتمهيد الطريق نحو تحقيق مشاريع مستقبلية، مع تعزيز خبراتهما في قطاع الاتصالات.