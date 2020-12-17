إبرام شراكة بين الديوان الوطني للسياحة ومنتدى الشركات الناشئة

أبرم الديوان الوطني للسياحة، اليوم الخميس، بمقر وزارة السياحة، عقد شراكة مع منتدى الشباب والشركات الناشئة، بهدف الترويج للسياحة الجزائرية.

الإتفاقية التي أشرف عليها وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد حميدو، قال بأن الهدف منها “الترويج للسياحة الجزائرية داخليا وخارجيا”.

وشدد الوزير محمد حميدو أن الجزائر تتوفر على إمكانات سياحية كبيرة.

وحول مضمون الإتفاقية، قال الوزير: “الشباب الجزائري يمتلك قدرات إبداعية كبيرة في الترويج السياحي ويتحكم بشكل جيد في التكنولوجيا الحديثة”.

وأكد ذات المتحدث أنه من الضروري منح الفرصة لهؤلاء الشباب من أجل تطوير السياحة الجزائرية.

من جهة أخرى، قال وزير السياحة، بأن “استراتيجية الرئيس، عبد المجيد تبون، تقتضي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي للمحروقات”.

ويضيف الوزير: “بات من الضروري تطوير القطاع السياحي أكثر وأكثر وإغتنام التنوع المناخي الذي تزخر به الجزائر”.