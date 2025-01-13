إبرام عقد بين سوناطراك و”مداد” السعودية قريباً

عقد اليوم الإثنين، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، لقاء عمل رفيع المستوى مع نظيره من الشركة السعودية مداد للطاقة-شمال إفريقيا، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للمجمع، فقد شكّل هذا الاجتماع الذي جرى تنظيمه بمقر المديرية العامة لسوناطراك، فرصة لإجراء مناقشات معمقة تمهيدا لإبرام عقد بين الطرفين لاستغلال موارد المحروقات في المنطقة المحددة ذات الاهتمام بإيليزي جنوب. حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 4 مارس 2024.

ويهدف هذا العقد الذي سيتم توقيعه خلال السداسي الأول من هذه السنة بين سوناطراك والشركة السعودية مداد للطاقة-شمال إفريقيا. إلى تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إيليزي جنوب حسب نظام الوتيرة السريعة. مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز هذا التعاون الثنائي في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات. بالإضافة إلى تطوير مجالات أخرى تشمل سلسلة قيم النفط والغاز.