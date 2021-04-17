إبرام عقود النجاعة للمجمعات الصناعية العمومية للرفع من نجاعتها

ترأس وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم السبت، لقاء مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إعطاء توجيهات لأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بضرورة ابرام عقود النجاعة لكل مجمع ومتابعتها للرفع من نجاعة المؤسسة.

هذا وتطرق اللقاء، إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في تحسين حوكمة وتطوير المؤسسة.

وشدد الوزير على الدور المحوري الذي يلعبه عضو مجلس الإدارة في تحسين حوكمة المؤسسات العمومية.

وذكر الوزير، بالمسؤوليات الملقاة على عاتق عضو مجلس الإدارة بموجب النصوص القانونية سارية المفعول.

ويأتي ذلك، للمساهمة في تطوير أداء المؤسسة العمومية والاستجابة لتطلعات السلطات العمومية الرامية لإعادة بعث النشاط الصناعي.

ودعا باشا أعضاء مجالس الإدارة لمختلف المجمعات العمومية إلى مضاعفة مجهوداتهم لمرافقة مسؤولي هذه المجمعات في تحقيق الأهداف المسطرة للنهوض بالقطاع الصناعي العمومي.

وتطرق الحاضرون في هذا اللقاء إلى دور عضو مجلس الإدارة في حماية والدفاع عن مصالح المؤسسة وممتلكاتها.

مشددين، على أهمية ميثاق الأخلاقيات لعضو مجلس الإدارة الذي يحدد الواجبات والالتزامات الأخلاقية لأداء مهامهم في إطار الشفافية والنزاهة.