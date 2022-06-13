إبرام مذكرة تفاهم جزائرية إيطالية قريباً

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الإثنين، عن إبرام الجزائر مذكرة تفاهم مع إيطاليا قريباً في مجال التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة والشؤون الاجتماعية.

واوضحت كريكو، على هامش مباحثات جمعتها بنظيرتها الإيطالية، وزيرة تكافؤ الفرص والأسرة، إلينا بونيتي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أنه “في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة. تمّ اليوم عقد جلسة مع الوزيرة الإيطالية بهدف ضبط آخر بنود مذكرة تفاهم بين البلدين سيتم إبرامها قريبا. في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والشؤون الاجتماعية”.

وأشارت الوزيرة إلى أنها “اطلعت على التجربة الإيطالية في مجال التكفل بالفئات الهشة”.

مؤكدة وجود تقارب كبير ما بين التدابير المتخذة على مستوى البلدين. وهو ما يفتح المجال لإبرام مذكرة التفاهم التي نحن بصدد ضبط آخر التحضيرات لها.

ويُنتظر أن تشمل هذه المذكرة “مجالات عديدة للتعاون أبرزها المرأة وخصوصا المرأة المنتجة، الطفولة وكبار السن”.

كما عرضت كريكو التجربة الجزائرية في مجال التكفل بكبار السن والمزرعة النموذجية البيداغوجية.

وكذا التدابير المتخذة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الشغل وتقلد المناصب العمومية. كما هو مكرس في الدستور الجزائري.

مؤكدة بهذا الخصوص أن “الجزائر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال إلى جانب التكفل بالطفولة والمراهقة”.

كما تباحث الطرفان سبل تبادل السياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية الاجتماعية والتكفل بمختلف الفئات.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp