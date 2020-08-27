إبرام 5 مشاريع صفقات بالتراضي مع مؤسسات عمومية لتزويد تلمسان وقسنطينة بمياه الشرب

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية، بخصوص إبرام 5 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.

وأوضح بيان الوزارة الأولى، أن 4 مشاريع تم تخصيصها لانجاز أشغال ربط أنظمة تحلية الـمياه لحنين بنظام سوق الثلاثاء في ولاية تلمسان، وصفقة لتعزيز تزويد ولاية قسنطينة وتأمينه بمياه الشرب، ويتعلق الأمر بمشروع استكمال أشغال الجزئين 1 و2.

وتندرج هذه المشاريع في إطار الـمخطط الاستعجالي الذي قررته الحكومة من أجل تأمين تزويد الـمواطنين بمياه الشرب وتحسينه بشكل محسوس، على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة، وبالتالي سد العجز الـمسجّل في هذا الـمجال.

وعقب هذا العرض، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشاريع الصفقات الخمسة وفق إجراء التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.