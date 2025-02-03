إبرام اتفاقية تعاون بين المركز الجامعي للنعامة وجامعة قرطاج التونسية

أبرم المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع جامعة قرطاج التونسية، ترمي إلى تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية بقاعة المحاضرات فاري بوعناني جمال الحق بالمركز الجامعي للنعامة. بين مديره، صافي حبيب، والأستاذة المزوغي نادية، رئيسة جامعة قرطاج.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين وتوحيد الجهود وتنسيق الأعمال في سبيل ترقية وتطوير البحث العلمي والتعاون البيداغوجي في مختلف التخصصات. إلى جانب تبادل المنشورات والوثائق العلمية بين أعضاء هيئتي التدريس للمؤسستين الجامعيتين.

وعلاوة على ذلك سيتم - بموجب الاتفاقية ـ تعزيز التعاون في مجال تبادل طلبة الدكتوراه والإشراف المزدوج على أطروحاتهم. وتبادل أعضاء هيئات التدريس والبحث. وكذا تنظيم دورات تكوينية وملتقيات وندوات.