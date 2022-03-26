إبراهيموفيتش: “سأعتزل كرة القدم عندما يأتي من هو أفضل مني”

أكّد نجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفتيش ان الوقت لم يحن لإعتزال ممارسة كرة القدم في تصريح له اليوم لموقع “اليويفا”.

كما قال ابراهيموفيتش “سأستمر في اللعب طالما أنا قادر. سأبقى ألعب حتى يأتي من هو أفضل مني، لذا سأستمر”.

و أضاف “فلننتظر ماذا سيحصل. لا أريد الاعتزال ثم الندم على هذا القرار طوال حياتي، بعد اكتشافي أنه بمقدوري الاستمرار”.

وختم نجم الكرة السويدية “لديّ هذا الخوف، ماذا سيحصل بعد اعتزالي.أدرك جيداً بأني سأحصل على الكثير من العروض. هذا النوع من الأدرينالين الذي أشعر به على أرضية الملعب لن أشعر به في أي مكان آخر”.

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