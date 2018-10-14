“إبراهيموفيتش” قد يعود لمنزله القديم !

كشف “باولو مالديني” عضو إدارة “ميلان” الإيطالي أنه يرحب بعودة “زلاتان إبراهيموفيتش” إلى الفريق الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال “مالديني” في تصريح للصحافة الإيطالية: “فكرنا بضم زلاتان في الصائفة الماضية، إبرا لديه شخصية قوية وهو بطل كبير، وبشكل عام هيغوايين وزلاتان يستطيعان إخراج إمكانيات الآخرين”.

وأضاف: “إبراهيموفيتش لن يكون كبير على غرف الملابس، فهو لاعب بشخصية قوية ويستطيع اللعب في أندية كبيرة ونحن نادي كبير”.

ويريد “ميلان” إعادة “زلاتان” إلى أوروبا من جديد وهو الذي يتألق من مباراة لآخرى مع “لوس أنجلوس غالاكسي”.