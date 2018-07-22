إبراهيموفيتش: “كان بإمكاني أن أكون رئيسا لأمريكا قبل 10 سنوات” !

أكد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، أنه كان بإمكانه تولي منصب الرئاسة في أمريكا، لو انضم للدوري الأمريكي قبل عشرة سنوات.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش، في احدى تصريحاته للصحافة الأمريكية: “الدوري الأمريكي محظوظ، لأنني لم أكن هنا قبل 10 سنوات”.

وأضاف نجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي، الأمريكي: “لو لعبت في الدوري الأمريكي قبل 10 سنوات، كنت سأكون رئيسا وقتها”.

يذكر أن إبراهيموفيتش (36عاما)، تعاقد مع لوس أنجلوس غالاكسي، في الميركاتو الشتوي المنصرم، لمدة عام واحد، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.