إبراهيموفيتش متحدثا عن معاناته:”لعبت 6أشهر هذا الموسم بدون رباط صليبي

خرج،مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عن صمته وكشف لأول مرة معاناته وتضحياته طيلة الموسم من أجل تتويج فريقه بالسكوديتو الإيطالي.

وكتب زلاتان، صبيحة اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على”الفايسبوك”: “خلال الـ6 أشهر الماضية، لعبت بدون الرباط الصليبي”.

وأضاف النجم السويدي: ” عانيت من تورم في الركبة طوال هذه الفترة، لقد تدربت هذا الموسم 10 مرات فقط”.

كما أوضح إيبرا:” تناولت مسكنات الالام كل يوم، وأخذت أكثر من 20 حقنة هذا الموسم، وكنت بالكاد أنام من شدة الألم”.

وأردف زلاتان في رسالته لمعجبيه:” لم أعانِ كثيرا هذا الموسم، لقد حولت المستحيل ممكن، لأن هدفي واحد، وهو جعل فريقي بطل إيطاليا لأنني وعدت بذلك”.

وختم إبراهيموفيتش ممازحا متابعيه: “اليوم لدي لقب جديد، وإصابة جديدة بالرباط الصليبي”.

