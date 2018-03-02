إبراهيموفيتش يحلم بالمونديال ونيمار مُهدد بالغياب !

أبدى السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” عن نيته بالعودة لمنتخب بلاده من أجل المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل، في حين أعربت الجماهير البرازيلي عن قلقها من إصابة نيمار.

وقال زلاتان: “إشتفت للمنتخب والباب لا يزال مفتوحا على عودتي، لكن أريد أن أكون أكثر جاهزية”.

من جهة أخرى، نيمار سيغيب لمدة شهرين ونصف حتى 3 أشهر وسيخضع لبرنامج خاص من أجل المشاركة في المونديال.

كما أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن موسمه مع باريس سان جيرمان قد إنتهى ولربما حتى مشواره.

وكشفت ذات المصادر أن ريال مدريد يريد خطفه في الصائفة المقبلة.