إبراهيموفيتش يدعم إيطاليا ويتحدى فيروس “كورونا”

أعلن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي آسي ميلان الإيطالي، تحديه لفيروس كورونا، عزمه على محاربته.

ونشر إبراهيموفيتش، حملة عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، بعنوان “إذا لم ينتقل الفيروس إلى زلاتان ، فإن زلاتان يذهب إلى الفيروس”.

وقال النجم السويدي في إعلانه: “لطالما أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه الأوقات الدرامية، أريد أن أعطي المزيد لهذا البلد الذي أحبه”.

وأضاف: “قررت، رفقة زملائي، إنشاء حملة لجمع التبرعات للمستشفيات، معًا يمكننا حقًا مساعدة المستشفيات والأطباء والممرضين الذين يعملون بشكل غير أناني كل يوم لإنقاذنا”.

وختم زلاتان إبراهيموفيتش، إعلانه قائلا: “معًا، لنصطاد فيروس كورونا، ونفوز بهذه المباراة”.