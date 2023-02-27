إبراهيموفيتش يعود لأجواء المنافسة ويدخل تاريخ الميلان

عرفت مواجهة الميلان ضد أتلانتا، أمس الأحد، عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لأجواء المنافسة بعد غياب دام 9 أشهر.

بعد دخوله بديلا في اللقاء الذي حسمه الروسونيري بثنائية نظيفة، بداية من الدقيقة الـ74 من عمر المباراة مكان المهاجم جيرو.

وحسب موقع “أوبتا” المتخصص بالإحصائيات، فقد أصبح النجم زلاتان أكبر لاعب يخوض مباراة بقميص ميلان في الدوري الإيطالي.

وذلك بعمر 41 سنة و 146 يوم، ومتجاوزاً مدافع ميلان السابق، أليساندرو كوستاكورتا، بعمر 41 سنة و 25 يوماً.