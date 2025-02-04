إبراهيموفيتش يوضح سبب رحيل بن ناصر عن صفوف الفريق

تحدث المستشار الرياضي لنادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عن سبب رحيل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، صوب نادي أولمبيك مارسيليا.

وصرّح النجم السويدي السابق، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية: “رحيل بن ناصر إلى أولمبيك مارسيليا؟ في الواقع، هو الذي طلب المغادرة، لقد كان لاعباً مهماً في الفريق بالنسبة لنا”.

وأضاف المتحدث: “إذا أراد اللاعب شيئًا آخر، فلا ينبغي له البقاء هنا. لقد أراد مغامرة جديدة، بحثنا عن الحل الأفضل له ولنا”.