إبراهيموفيتش…يُحطم رقما قياسيا جديدا

أصبح الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد أول لاعب في التاريخ يلعب “التشمبيانزليغ ” مع 7 أندية مختلفة.

و كان السلطان قد عاد إلى المنافسة السبت الماضي في البريمرليغ بعد غياب طويل بداعي الإصابة، ليُشارك أمس في التشامبينزليغ

و شارك زلاتان إحتياطيا في اللقاء الذي جمع فريقه اليونايتد بمضيفه بازل و انتهى بفوز الأخير بهدفا دون رد.

ليُحطم بذلك إبرا الرقم القياسي الخاص بالثنائي سافيولا و أنيلكا اللذين شاركا في دوري الأبطال مع 6 فرق مختلفة.

و كان السويدي قد خاض التشامبينزليغ من قبل مع: ميلان، الإنتر، البارصا، اليوفي، أجاكس و باريس سان جيرمان