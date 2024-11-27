إبراهيموفيتش يخالف التوقعات ويكشف مستجدات بخصوص عودة بن ناصر

كشف مستشار نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عن مستجدات بخصوص الوضع الصحي للاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق، أن موعد عودة متوسط ميدان ميلان، بن ناصر، سيكون شهر جانفي المقبل.

وظهر مستشار النادي، إبراهيموفيتش، في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، قبل مواجهة فريقه أمام سلوفان براتيسلافا، في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. ليوضح: “بلنسبة لسوق الانتقالات لشهر جانفي، يجب أن نتذكر أن بن ناصر سيعود في غضون أسبوع وسيكون لاعبًا إضافيًا في خط الوسط، ليقدم لنا المساعدة”.

وكان بن ناصر قد خضع لعملية إعادة التأهيل بمصحة “أسبيتار” القطرية. بعد إجرائه عملية جراحية بفنلندا، منتصف شهر سبتمبر الفارط، إثر إصابة تعرض لها رفقة الخضر.

وهي الإصابة التي دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. لإعفائه من مباراة ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2025، بعد مشاركته أساسيا في جولة الافتتاح أمام غينيا الاستوائية.

ونشر نجم نادي أي سي ميلان مؤخراً فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، من أحد الميادين التابعة لـ “أسبيتار”. يُوثّق عودته لمداعبة الكرة، وأرفقه بعبارة: “انطلاق العد التنازلي”. في إشارة من دينامو “الخضر”، إلى اقترابه من العودة إلى الميادين، وهو الذي سجّل تقدما كبيرا في رحلة التعافي، بعدما توقعت العديد من التقارير الإيطالية. استئنافه التدريبات مع ميلان قبل نهاية السنة الجارية، على أن يعود إلى المنافسة. خلال المرحلة الثانية من الموسم الجاري.