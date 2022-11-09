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قناة النهار

إبراهيم الشنوي يمـ.وت على الممثل “صالح أوقروت” ويقلده في أغنية “جا الماء نوض تعمر”

بقلم النهار أونلاين
إبراهيم الشنوي يمـ.وت على الممثل “صالح أوقروت” ويقلده في أغنية “جا الماء نوض تعمر”
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