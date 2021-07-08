قناة النهار إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.. أبرز محطات الرجل بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جويلية 2021 - 22:47 شارك غرِّد 431 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957792 اقرأ أيضا صريح جدا: الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان..بعيون الجزائريين قناة النهار 02 جويلية تلمسان: طبق الببوش الجاهز.. فكرة سليمان تستهوي عشاقه وتجنبهم عناء تحضيره قناة النهار 18 جوان أجواء حارة 🌡️ على أغلب المناطق.. طقس نهار اليوم الجمعة 25 جوان 2021 قناة النهار 25 جوان البليدة: تدشين 12 نقب مائي جديد لتحسين وتيرة توزيع المياه قناة النهار 01 جويلية