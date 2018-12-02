إبراهيم بولحية: بن سلمان صديق الجزائر ولسنا قضاة للحكم عليه

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا بمجلس الأمة، إبراهيم بولحية، أن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عادية، تأتي في خضم توطيد العلاقات الثنائية.

وأورد في تصريح للنهار، أن الجزائر هي من استدعت ولي العهد، في وقت سابق، من أجل الإرتقاء بعلاقاتها مع السعودية إلى الممتازة.

وفي رده على الأطراف التي اتهمت بن سلمان بالضلوع في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال إنه لا يجوز لأي كان لعب دور القاضي والحكم دون أدلة تثبت التورط.

وأضاف ” لسنا قضاة للحكم على أي كان دون أدلة دامغة، وآل سعود في بلدهم الثاني، لطالما كانوا أصدقاء الجزائر، ووقفوا معها خلال الحرب ضد المستعمر الفرنسي.”