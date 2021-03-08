إبراهيم بومزار يهنىء عاملات القطاع ويوجه لهن رسالة

هنأ وزير إبراهيم بومزار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم الإثنين عاملات القطاع بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة وجه الوزير كلمة لعاملات القطاع هذا نصها:

“اليوم 8 مارس فرصة طيبة لأقدم فيها التهاني الحارة وتمنياتي لكل عاملات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمناسبة عيدهم العالمي.

وأضاف الوزير عبر فيديو نشره على صفحة الوزارة قائلا: “انها فرصة لأحيي فيهم شجاعتهم وتفانيهم وإصرارهم في العمل وتقديم الخدمة العمومية”

ويضيف الوزير “خاصة العاملات عبر الشبابيك على مستوى البريد وكل مكاتب متعاملين الهاتف”

وإختتم الوزير يتوجيه تيحاته لحرائر الجزائر مخاطبا إياهن قائلا: “تحياتي لحفيذات فاطمة نسومر، تينهنان، وحسيبة بن بوعلي”

القطاع مازال يقدم لكن التشجيعات وان شاء الله من الحسن إلى الأحسن.

