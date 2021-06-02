إبراهيم غالي لرئيس الجمهورية: صحتي في تطور إيجابي وسأعود للميدان قريبا

وقال الرئيس الصحراوي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “جزاكم الله خيرا وأبقى الله الجزائر شامخة. أنا في أحسن الظروف النفسية والجسدية، صحتي في تطور ايجابي وسأعود للميدان قريبا”.

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في بيان لها بتاريخ 23 أفريل الماضي. أن صحة الرئيس ابراهيم غالي لا تدعو للقلق، وأنه يتماثل للشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان “يوجد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة الأخ ابراهيم غالي قيد العلاج والمراقبة الصحية منذ عدة أيام على إثر إصابته بفيروس كوفيد-19. وتنهي رئاسة الجمهورية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أن الحالة الصحية للأخ الرئيس لا تدعو للقلق وأنه يتماثل للشفاء، والحمد لله”.

وكان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي،قد نقل إلى مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو” الاسباني، لاستكمال بروتوكول العلاج اثر اصابته بوباء كورونا.