إبراهيم قندوز يهدي الجزائر سادس ذهبية في “البارالمبياد”

أهدى إبراهيم قندوز، الجزائر ذهبية جديدة في الألعاب البارالمبية باريس 2024، التي ستختتم غدا الأحد.

وبعدما تصدر سباق نصف نهائي “بارا كانوي كاياك” صبيحة اليوم، عاد البطل قندوز، قبل قليل ليتصدر من جديد سباق النهائي، ويعانق الذهب.

وأنهى إبراهيم قندوز، سباق 200 متر “KL3” في الصدارة، بتوقيت 39:91، بعدما كان قد تصدر نصف النهائي بتوقيت 41:40.

وبذلك، ارتفع رصيد الجزائر في المحفل “البارالمبي” بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى 11 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و5 برونزيات.