إبراهيم مازا بعد أول ظهور له في دوري الأبطال: “حلم تحقق”

عبّر النجم الصاعد، الدولي الجزائري، إبراهيم مازا، عن سعادته الكبيرة عقب مشاركته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع ناديه باير ليفركوزن.

خلال المواجهة التي جمعته بفريق كوبنهاغن، اليوم الخميس، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة الأولى.

وقال مازا، في تصريح مؤثر عقب المباراة: “نعم، حلمي أصبح حقيقة! لقد عملت من أجل ذلك طوال حياتي. إنه أمر لا يصدق بكل بساطة”.

للإشارة، شارك لاعب “الخُضر” إبراهيم مازا، في هذه المواجهة بديلا عند الدقيقة الـ51. وقدم أداء متوسطا على العموم، ونال تنقيط 6.5.