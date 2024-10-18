إبراهيم مازة يسجل أول أهدافه هذا الموسم مع هيرتا برلين

سجل صانع الألعاب الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، أول أهدافه هذا الموسم، مع فريقه هيرتا برلين.

وذلك في مواجهة الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية الألماني، أمام أينتراخت براونشفايغ. وانتهت لصالح هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وشارك لاعب “الخضر”، إبراهيم مازة، أساسياً في هذه المواجهة، وفي كامل أطوراها. ونال علامة 7.2 من 10.

وتمكن مدلل “الخضر” الجديد من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة الـ72 من علامة الجزاء.

ومكّن هذا الفوز نادي هيرتا برلين من رفع رصيده للنقطة الـ14، في المركز السادس في سلّم ترتيب “بوندسليغا 2”.

للإشارة، وصل إبراهيم مازة، للمساهمة التهديفية الثانية هذا الموسم، بعد أن قدم تمريرة حاسمة وسجل هدفا.