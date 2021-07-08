إبراهيم مراد: إحصاء أزيد من 13 ألف منطقة ظل في الجزائر إلى غاية جوان

قال وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، إنّ العدد الإجمالي لمناطق الظل في الجزائر بلغ أكثر من 13 ألف منطقة. موزعة على 1375 بلدية إلى غاية نهاية جوان الماضي

وأضاف مراد في حصيلة قدمتها نيابة عنه مراح، مكلفة بالدراسات والتخليص بوزارة الداخلية. بمناسبة ملتقى حول “الطب عن بعد والجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الظل”. أن الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جوان المنصرم 13 ألف و513 منطقة ظل موزعة على 1357 بلدية. مضيفا أن هذه المناطق تحتاج إلى 198 43 مشروع بتكلفة مالية تتجاوز الـ 590 مليار دينار جزائري.

وكشف في ذات السياق،أن المشاريع الممولة لحد اليوم بلغت، 115 24 مشروعا رصد له غلاف مالي يزيد عن 323 مليار دينار. أما المشاريع المنجزة، هناك أزيد من 11 ألف مشروع تم إستلامه وهو ما يمثل 46 بالمائة من المشاريع الممولة. كما خصصت لهذه المشاريع المحققة ميدانيا أكثر من 123 مليار دينار. إستفاد منها ما يربو عن 4 ملايين ساكن موزعين على 6118 منطقة وذلك من إجمالي 7 ملايين ساكن محصى عبر مناطق الظل. مضيفا أن هناك 4880 مشروع في طور الإنجاز. و 7253 مشروع قيد الدراسة و في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية سيتم إطلاقها قريبا.